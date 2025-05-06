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Sapanca'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Sapanca'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde maskeli saldırganlar tarafından sokakta tabancalı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı. Olay sonrası jandarma, kaçan saldırganların bulunması için çalışma başlattı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, maskeli kişiler tarafından sokakta tabancalı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Sapanca ilçesi Nailiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen K.Y. ve E.Y. isimli 2 arkadaş, otomobille yanlarına yaklaşan yüzleri maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı.2 kişi tabancalarla açılan ateş sonucu yaralanırken, saldırganlar ise geldikleri otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

K.Y. ve E.Y.'nin İstanbul'dan geldikleri öğrenilirken, jandarma kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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