Sapanca'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama

Sapanca'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Jandarma, şüphelinin evinde ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirdi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmaların ardından F.P'nin (51) ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Ekiplerce adreste ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız 3 tabanca, makineli tabanca, kuru sıkı tabanca, 4 av tüfeği, 344 adet 9 mm çapında fişek, 1 makineli tabanca şarjörü, 4 tabanca şarjörü, 160 boş kovan, 80 fişek çekirdeği ve 26 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, adli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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