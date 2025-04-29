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Sapanca'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Sapanca'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. 69 ve 38 yaşındaki iki zanlı tutuklandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 6 ruhsatsız silah ele geçirilen operasyonda, 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Uzunkum Mahallesi'nde çalışma yürütüldü.

S.Y. (69) ve T.K'nin (38) iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramada ruhsatsız 3 tabanca, 2 makineli tabanca, 1 av tüfeği ile 120 fişek ve 9 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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