Sapanca'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

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Sapanca ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir evde çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan F.P. tutuklandı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan F.P. (51), tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Haziran'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışma kapsamında F.P. isimli şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde ekiplerin aramalarında; 3 ruhsatsız Glock marka tabanca, 1 ruhsatsız makineli tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 344 adet 9 mm çapında fişek, 1 makineli tabanca şarjörü, 4 tabanca şarjörü, 160 boş kovan, 80 fişek çekirdeği, 26 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan F.P., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber: Ahmet ERDEM (SAPANCA),(Sakarya), –

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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