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Sapanca'da Restoran İnşaatında Yangın Çıktı

Sapanca'da Restoran İnşaatında Yangın Çıktı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bungalov tesislerinin yanı sıra yapımı süren bir restoran binasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının kaynak makinesi kullanımı sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı iddia ediliyor. Olayda bina hasar gördü.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, bungalov tesislerinin yanında yapımı devam eden restoran binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, binada hasar oluştu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Rüstempaşa Mahallesi Gezmiş Sokak üzerinde meydana geldi. Bungalov tesisinin yanında yapımı devam eden restoran binasında iddiaya göre, kaynak makinesi ile çalışıldığı sırada çıkan kıvılcımlar sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler binayı sararken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangında, binada hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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