Sapanca'da Restoran İnşaatında Yangın Çıktı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, bungalov tesislerinin yanında yapımı devam eden restoran binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, binada hasar oluştu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Rüstempaşa Mahallesi Gezmiş Sokak üzerinde meydana geldi. Bungalov tesisinin yanında yapımı devam eden restoran binasında iddiaya göre, kaynak makinesi ile çalışıldığı sırada çıkan kıvılcımlar sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler binayı sararken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangında, binada hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.