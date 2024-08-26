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Sapanca'da otomobil ve cipin karıştığı kaza: 3 yaralı

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Sapanca'nın Yanık Mahallesi'nde meydana gelen kazada, iki otomobil ve bir cip çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde iki otomobil ve bir cipin karıştığı kazada kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yanık Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Esat Y.(19) idaresindeki 41 LU 942 plakalı otomobil ile Kerem Altun idaresindeki 34 BA 5834 plakalı cip çarpıştı. Aynı istikamete giden Recep K. idaresindeki 41 LJ 405 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Kazada araç sürücülerinden Kerem A., yanında yolcu olarak bulunan Ceyda A. ve diğer araç sürücüsü Recep Kutay E. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafikte kısa süreli yoğunluk oluştu. Araçların kaldırılması sonrası trafik normale döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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