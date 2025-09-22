Sapanca'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde şarampole devrilen otomobilde aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sapanca ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi Ünlüce bağlantı yolunda meydana geldi. Çarşı merkezi yönüne giden Muharrem A. (41) yönetimindeki 41 AOM 125 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile eşi Müzeyyen ve çocukları Medine, Meryem ile Melek A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar devrilen araçtan çıkarıldıktan sonra ilk müdahalelerinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.