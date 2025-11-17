Sapanca'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1'i Ağır 2 Yaralı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından motosiklet alev alarak yandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Göl Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. M.G. yönetimindeki 54 AOL 881 plakalı otomobil ile Efe T. yönetimindeki 34 AYH 983 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Efe T. ile arkasında yolcu olarak bulunan Beyzanur Ö. yaralandı. Çarpışmanın ardından motosiklet alev aldı. Çevredeki sürücüler, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan motosikleti söndürdü. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Efe T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.