Sapanca'da Motosikletli Bir Kişi Silahlı Saldırıya Uğradı

Sapanca'da Motosikletli Bir Kişi Silahlı Saldırıya Uğradı
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SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde motosiklet sürücüsü M.G., kimliği belirsiz kişilerce kalçasından vuruldu. Olay sonrası sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti, polis ise saldırganları yakalamak için çalışmalarına başladı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde motosikletiyle seyir halinde olan kişi, şüpheli ya da şüphelilerce kalçasından vuruldu.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Ünlüce Caddesi üzerinde meydana geldi. Arkadaşı ile birlikte motosiklet ile seyir halinde olan M.G., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla vuruldu. Olay sonrası saldırganlar kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.G., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis, kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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