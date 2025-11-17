Sapanca'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı
Sapanca'da otomobille çarpışan motosikletten sonra alev alan araçta Efe T. ve B.Ö. yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Efe T.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra alev alan motosikletteki iki kişi yaralandı.
Göl Mahallesi Sakarya Caddesi'nde seyreden Efe T. idaresindeki 31 AYH 983 plakalı motosiklet, M.G. idaresindeki 54 AOL 881 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından yola savrulan motosiklet alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Efe T. ve arkasındaki B.Ö. hastaneye kaldırıldı.
Yangın çıkan motosiklet itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Efe T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Murat Arapoğlu - Güncel