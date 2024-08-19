Sapanca'da motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü İsa Erdem (21) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan S.E.(54) idaresindeki 34 RA 5247 plakalı otomobil ile İsa Erdem idaresindeki 54 AIR 132 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Erdem ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erdem, sağlık ekipleri tarafından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye akın eden Erdem'in yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Otomobil sürücüsü S.E. polis tarafından gözaltına alınırken, Erdem'in cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.