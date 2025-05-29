Sapanca'da Küçükbaş Hayvan Dolandırıcılığı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Sapanca'da Küçükbaş Hayvan Dolandırıcılığı: 2 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, anlaştıkları küçükbaş hayvanların parasını ödemeden kaçan 2 şüpheli, jandarma tarafından tutuklandı. Olay, 50 bin lira karşılığında 4 hayvan satışı için yapılan anlaşmanın ardından yaşandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, satışında anlaştıkları 4 küçükbaş hayvanı parasını ödemeden kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

Hacımercan Mahallesi'nde ikamet eden T.D, jandarmaya giderek 4 küçükbaş hayvan satışı için 50 bin lira karşılığında ismini bilmediği 2 kişiyle anlaştığını, bu kişilerin hayvanları araca yükleyip parayı ödemeden kaçtıklarını belirterek şikayette bulundu.

Çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 iş yeri kamerasını ve plaka tanıma sistemlerini inceledi.

Şüphelilerin M.C. (27) ile G.C. (24) isimli kadın olduğunu belirleyen ekipler, zanlıların Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki ikametlerine gittiklerini tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, mukavemet gösteren şüphelileri zor kullanılarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan 4 küçükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları

10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'ye uyarı

Erdoğan'dan terör örgütüne son uyarı: Takip ediyoruz, bundan vazgeçin
Yeniden aday olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama daha geldi

Tekrar aday olacak mı? Erdoğan'dan bir açıklama daha geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Koltuğuna oturacak isim belli oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Zehra Güneş'in parti kombini! Derin dekoltesiyle büyüledi

Zehra Güneş derin dekoltesiyle büyüledi
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev

Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye astronomik teklif

Fenerbahçe'den De Bruyne'ye astronomik teklif
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.