Sapanca'da Küçükbaş Hayvan Dolandırıcılığı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, satışında anlaştıkları 4 küçükbaş hayvanı parasını ödemeden kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

Hacımercan Mahallesi'nde ikamet eden T.D, jandarmaya giderek 4 küçükbaş hayvan satışı için 50 bin lira karşılığında ismini bilmediği 2 kişiyle anlaştığını, bu kişilerin hayvanları araca yükleyip parayı ödemeden kaçtıklarını belirterek şikayette bulundu.

Çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 iş yeri kamerasını ve plaka tanıma sistemlerini inceledi.

Şüphelilerin M.C. (27) ile G.C. (24) isimli kadın olduğunu belirleyen ekipler, zanlıların Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki ikametlerine gittiklerini tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, mukavemet gösteren şüphelileri zor kullanılarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan 4 küçükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi.