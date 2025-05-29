Sapanca'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı

Sapanca'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hızlanan bir otomobil, dönel kavşakta kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Kazada hafif yaralanan üç kişi ayakta tedavi edildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dönel kavşakta hızlanarak kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Bağdat Caddesi'nde B.A. (22) idaresindeki 54 SA 996 plakalı otomobil, dönel kavşakta kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif yaralanan araçtaki E.K. (23), R.F. (20) ve Ç.S, sağlık personelince ayakta tedavi edildi.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, dönel kavşağa giren otomobilin hızlanarak kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA / Murat Arapoğlu - Güncel
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