Sapanca'da kamyon ile midibüs çarpıştı: 7 yabancı turist yaralandı

Sapanca'nın Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyon ile tur midibüsü çarpıştı. Kazada biri çocuk 7 yabancı turist yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.