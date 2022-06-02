Sapanca'da, İlaçlama Çalışmaları Hızlandı - Haberler

Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ilaçlama ekibi, ilçenin tüm mahallelerinde etkin bir ilaçlama çalışması yürütüyor. Park Bahçeler Müdürü Kazım Şirin; "Havaların ısınmasıyla birlikte insan sağlığını tehdit eden haşerelerle mücadele etmek üzere başlattığımız kapsamlı ilaçlama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Sivrisineklerin ve haşerelerin üreme noktaları olan yerler ile kanalizasyonlardaki uçkun ve larvalarının bulunduğu alanlar büyük bir titizlikle ekiplerimiz tarafından ilaçlanıyor. İlaçlamanın çok yapılması sivrisinekleri öldürmüyor burada vatandaşlarımıza da iş düşüyor, özellikle bahçelerde su birikintilerinin oluşmasını önlemeleri ve dikkat etmeleri gerekiyor" diye belirtti.

Çalışmalarda destek olan Sakarya Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekibine teşekkür eden belediye yetkilileri vatandaşların sağlıklı bir yaz geçirmeleri için bilinçli ve dikkatli olmaları için rica da bulundu.

Bültenler / Güncel