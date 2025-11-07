Haberler

Sapanca'da İki Filistinli Genç Arkadaşları Tarafından Bilinçsiz Bulundu

Güncelleme:
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir villada, Filistin uyruklu Yousef Zoabı ve Samır Shahwan isimli iki genç arkadaşları tarafından bilinçleri kapalı şekilde bulundu. Yapılan müdahalelere rağmen yaşamlarını yitiren gençlerin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde bir villada arkadaşları tarafından bilinçleri kapalı halde bulunan Filistin uyruklu Yousef Zoabı (22) ve Samır Shahwan (27) isimli 2 erkek, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Sapanca ilçesine bağlı Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Bir site içerisinde bulunan villada kalan Filistin uyruklu Yousef Zoabı ve Samır Shahwan isimli 2 erkek, 2 arkadaşı tarafından bilinçleri kapalı halde bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi ve Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi, hayatını kaybetti. Vücutlarında herhangi kesici ve delici yara izi bulunmayan kişilerin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak. Cansız bedenler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
