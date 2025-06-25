Sapanca'da İki Bungalov İmar Usulsüzlüğü Nedeniyle Yıkıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, bungalov konaklama tesisinde imar usulsüzlükleri tespit edilmesi üzerine iki bungalov yıkıldı. Yıkım öncesinde güvenlik önlemleri alındı ve işletme sahibi ile bir şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki bungalov imar usulsüzlüğü nedeniyle yıkıldı.

İlçede faaliyet gösteren bungalov konaklama tesisi için imar da tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle yıkım kararı verildi.

Belediye ekipleri, bölgede alınan güvenlik önlemlerinin ardından iki bungalovu yıktı.

Bu arada yıkılan bir bungalovun, 15 Nisan'da gizli kamerayla izleme yapıldığına dair iddiaların kamuoyuna yansıyan işletmeye ait olduğu öğrenildi.

Sakarya Valiliği, 15 Nisan'da ilçedeki bir bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığına dair iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine harekete geçmişti.

Çalışmalar sonucu ekiplerce gözaltına alınan işletme sahibi H.K. (31) ile olayda şüpheli bulunan T.S, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor

4 arkadaş eşleriyle birlikte üretiyor! Kilosu 45 bin liradan gidiyor
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Trump: Biz İran'a saldırmasaydık ateşkes olmazdı

Trump'tan çok konuşulacak yorum: Bunu yapmasak ateşkes olmazdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.