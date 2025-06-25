Sapanca'da İki Bungalov İmar Usulsüzlüğü Nedeniyle Yıkıldı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki bungalov imar usulsüzlüğü nedeniyle yıkıldı.

İlçede faaliyet gösteren bungalov konaklama tesisi için imar da tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle yıkım kararı verildi.

Belediye ekipleri, bölgede alınan güvenlik önlemlerinin ardından iki bungalovu yıktı.

Bu arada yıkılan bir bungalovun, 15 Nisan'da gizli kamerayla izleme yapıldığına dair iddiaların kamuoyuna yansıyan işletmeye ait olduğu öğrenildi.

Sakarya Valiliği, 15 Nisan'da ilçedeki bir bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığına dair iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine harekete geçmişti.

Çalışmalar sonucu ekiplerce gözaltına alınan işletme sahibi H.K. (31) ile olayda şüpheli bulunan T.S, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.