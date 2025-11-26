Haberler

Sapanca'da Gizli Kamera Davası Devam Ediyor

Güncelleme:
Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bungalovda gizli kamerayla izleme yaptıkları iddia edilen iki sanığın duruşması devam ediyor. Sanıklar, iddiaların kendilerine zarar verdiğini savunarak beraat talebinde bulundu.

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bungalovda gizli kamerayla izleme yaptıkları iddiasıyla 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıklar H.K. ve T.S. ile avukatları hazır bulundu, müştekiler ve avukatları ise duruşmaya katılmadı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz verilen sanık H.K, önceki beyanlarını tekrar ederek, maddi ve manevi zararının olduğunu ve isminin lekelendiğini savundu.

H.K'nin avukatı ise müvekkilinin parmak izinin ampulde olmadığının ve telefonunda gizli kamerayla ilgili izleme programının bulunmadığının raporla belgelendiğini anlattı.

Gizli kamerada hafıza kartı olmadığını, dolayısıyla da müştekilerle ilgili fotoğraf veya video bulunmadığını ifade eden müdafi, söz konusu kameranın çalışıp çalışmadığının tespit edilmesini istedi.

Sanık T.S. ise suçlamaların kendilerini zor duruma soktuğunu, isimlerinin medyada ilgili suçlamalarla anıldığını ve iş yerlerinin yıkılması nedeniyle gelir elde edemediklerini söyleyerek, imza denetiminin kalkması ve beraat talebinde bulundu.

Sanığın avukatı, iki sanığın da müştekileri tanımadığını, bundan dolayı herhangi bir tehdit veya şantaj yapma ihtimallerinin bulunmadığı için kamerayla kayıt alma ihtimallerinin olmadığını öne sürdü.

Müdafi, bungalovun yapım aşamasında emeği geçtiği için müvekkili T.S'nin parmak izinin ampulde bulunmasının doğal olduğunu, kendi gelir kapılarına zarar vermek için böyle bir şeyi yapmalarının mantık dışı olduğunu savundu.

Sanıkların adli kontrol tedbirini kaldıran hakim, yurt dışı çıkış yasağının devamına, müştekilerin kızının da mağdur olması nedeniyle açılan dosyanın birleştirilmesine, gizli kameranın çalışıp çalışmadığının tespiti ve görüntü izlemeye elverişli olup olmadığının incelenmesi için TÜBİTAK'a gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Sakarya Valiliği, ilçedeki bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığına dair iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine harekete geçmişti.

Adli ve idari tahkikat başlatılan olayla ilgili söz konusu işletmede inceleme yapılmış, çalışmalar sonucu işletme sahibi H.K. (31) ile şüpheli bulunan T.S. (48), polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, işletme ilçe belediyesi tarafından süresiz mühürlenmişti.

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede H.K. ve T.S. hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıl 6'şar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Davanın eylül ayında yapılan duruşmasında sanıkların tahliyesine karar verilmişti.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
