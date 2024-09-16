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Sapanca'da Etilen Glikol Yüklü Tanker Devrildi

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda etilen glikol yüklü bir tanker devrildi. Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikameti yarım saat trafiğe kapalı kaldı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda etilen glikol yüklü tanker bariyerlere çarparak devrildi. Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikameti yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Sapanca ilçesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yabancı plakalı etilen glikol yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi. Yolun iki yönünü de etkileyen kazada, Ankara istikametinin bir şeridi, İstanbul istikametinin ise tamamı trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hasarlı kaza sonrası ekipler, devrilen tankeri kaldırmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma ile tanker kaza yerinden kaldırılırken, trafik normale döndü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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