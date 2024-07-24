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Sapanca'da camide bıçaklı saldırı girişimi müezzinin müdahalesiyle engellendi

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Sapanca ilçesinde bir camide kendisine bıçakla zarar vermeye çalışan kişi, müezzinin zamanında müdahalesiyle yaralanmaktan kurtuldu. Müezzinin refleksi sayesinde saldırı engellendi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde camide kendisine bıçakla zarar vermeye çalışan kişi, müezzinin zamanında müdahalesiyle yaralanmaktan kurtuldu.

Kurtköy Merkezi Camii müezzini Muharrem Kiraz (25), önceki gün yatsı namazının ardından cemaat dağıldığı sırada O.N.K'nin (32) bıçakla kendisine zarar vermeye çalıştığını fark edince müdahale etti.

O.N.K'nin elinden tutarak kendisini yaralamasını engelleyen Kiraz'a cami cemaati de yardım etti.

Bu arada şahsın bıçakla kendisini yaralamaya çalıştığı anlar caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kiraz, AA muhabirine, yanına gelen O.N.K'nin bu yatsı namazından sonra camiye gelmeyeceğini söylediğini aktardı.

Namazın ardından tespih çekildiği sırada O.N.K'nin elinde metal bir cismin bulunduğunu, dikkatli baktığında ise bıçak olduğunu fark ettiğini aktaran Kiraz, "Ben de sesimi çıkarmadım, ortamı biraz gözledim. Namaz bitince de direkt imam odasına geçmedim. Cemaatten bir amcamızın yanına geçtim, hasbihal ettim ama gözüm hala onun üstündeydi." diye konuştu.

Müezzinin refleksi yaralanmayı önledi

Kiraz, bu sırada tedbiren O.N.K. ile olan mesafesini yakın tuttuğuna değinerek, "Bıçağı çıkarıp bileğine dayayana kadar elinden tuttum müdahale ettim. İlk önce bıçağı elinden almaya çalıştım, arkasından kavradım. Kendini sıkınca mecbur yere yatırıp etkisiz hale getirmeye çalıştım." şeklinde konuştu.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığını anlatan Kiraz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bıçağı elinden aldıktan sonra aldık imam odasında konuştuk. Camimize 5 vakit gelmeye çalışıyor. Namazında niyazında, sevdiğimiz bir kardeşimiz. Oturduk konuştuk. Yaptığının yanlış olduğunu anladı. Sonra gelip özür diledi."

Kaynak: AA / Güncel

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