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SAPANCA'DA BUNGALOV YANGININDA HAYATINI KAYBEDENLER İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİ

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SAPANCA'DA BUNGALOV YANGININDA HAYATINI KAYBEDENLER İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİ

SAKARYA'DA bungalovda çıkan yangında hayatını kaybeden Doğukan Kaya ve Aleyna Songül Kara'nın cenazeleri Esenyurt'ta toprağa verildi.

SAKARYA'DA bungalovda çıkan yangında hayatını kaybeden Doğukan Kaya ve Aleyna Songül Kara'nın cenazeleri Esenyurt'ta toprağa verildi.

Sapanca'nın Şükriye Mahallesi Polat Caddesi'nde bir bungalovda dün gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında Doğukan Kaya ve Aleyna Songül Kara hayatını kaybetti. İkisinin de cenazeleri Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne götürüldükten sonra defin için İstanbul'a getirildi. Doğukan Kaya'nın cenazesi Örnek Cemevi'nden kaldırılarak Esenyurt Mezarlığı'nda defnedildi. Aleyna Kara ise cenaze namazının ardından Esenyurt yeni mezarlığına defnedildi. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

Görüntü dökümü

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-Cem evi görüntüsü

-Cenaze aracı

-Cenaze namazı

-Genel ve detaylar


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt İstanbul Sakarya Doğukan Güncel Haberler

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