Sapanca'da bungalov yangını; Doğukan ve Aleyna öldü (2)
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İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEKLERSakarya'nın Sapanca ilçesinde, hafta sonu tatil yaptıkları bungalovun yanması sonucu hayatını kaybeden, pizzacı çalışanları Doğukan Kaya ve Aleyna Songül Kara, yarın İstanbul'da toprağa verilecek.
İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEKLER
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, hafta sonu tatil yaptıkları bungalovun yanması sonucu hayatını kaybeden, pizzacı çalışanları Doğukan Kaya ve Aleyna Songül Kara, yarın İstanbul'da toprağa verilecek. Aleyna Songül Kara'nın cenazesi, yarın öğle vakti Esenyurt Yeni Mezarlık'ta, Doğukan Kaya'nın cenazesi ise öğleden sonra Esenyurt Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
İsa ÇİÇEK/ SAKARYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel