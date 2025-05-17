Sapanca'da Bungalov Havuzunda Boğulma Olayı: 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Sapanca'da Bungalov Havuzunda Boğulma Olayı: 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kiralanan bir bungalovun havuzuna düşen 4 yaşındaki A.A. boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından işletmenin ruhsatının iptal edildiği ve girişlerin zamanında bildirilmediği öğrenildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalova ait havuza düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu.

Muradiye Mahallesi'nde kiraladıkları bungalovda konaklayan ailenin çocuğu A.A. (4), havuza düştü.

Yaklaşık 10 dakika sonra ailesi tarafından fark edilen çocuk havuzdan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan işletmenin geçici ruhsatının 31 Aralık 2024 itibarıyla iptal edildiği, ruhsatının bulunmadığı ve işletmede konaklayanların girişlerini Kimlik Bildirim Sistemi'ne (KBS) zamanında yapmadığının olayın ardından tespit edildiği öğrenildi.

Konuya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
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