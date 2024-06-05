Sapanca'da Başörtülü Kadınlara Hakaret İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı
Sapanca ilçesinde bir kadının başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada paylaşılan video üzerine harekete geçen Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, kadının kimliğini belirledi ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlattı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla bir kadın hakkında soruşturma başlatıldı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadının başörtülü kadınlara hakaret ettiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.
Kimliği belirlenen kadın hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.