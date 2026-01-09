Haberler

Sakarya'da silahlı alacak kavgası; 1'i ağır 2 yaralı, olay kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir çay ocağında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay cep telefonu ile görüntülendi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay, cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Sapanca'ya bağlı Camicedid Mahallesi Kanuncu Rıza Sokak'taki bir çay ocağının önünde meydana geldi. Cemal B. (39), kardeşi Coşkun B. (35) ile Memnuniye Mahallesi muhtarı olduğu öğrenilen Mehmet A. (44) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti. Mehmet A. kol ve göğüs bölgesinden, Cemal B. ayak topuğundan yaralandı. Çevredekiler, araya girerek kavgayı sonlandırdı. Yaralılar, çevredekilerin araçlarıyla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet A., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde; Cemal B. Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mehmet A.'nın hayati tehlikesi bulunurken, Cemal B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Coşkun B. gözaltına alınırken, olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; tarafların tartışması, silahın ateşlenmesi ve yere düşmeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen gözaltında! Suçlama hayli vahim
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu

7 dev şirkete şafak baskını! Gözaltılar var