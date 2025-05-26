Sapanca'da 4 Aranan Şüpheli Yakalandı

Sapanca'da 4 Aranan Şüpheli Yakalandı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Zanlıların ikametlerinde ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede bir ikamette saklandığı tespit edilen aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan 34 aranma kaydı ve "silahla tehdit" suçundan 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan K.K. (21), hakkında çeşitli suçlardan 78 aranma kaydı ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan Y.T. (23), hakkında çeşitli suçlardan 20 aranma kaydı ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.A. (23) ile "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan M.A. (27) yakalandı.

Zanlıların saklandıkları ikamette yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve 44 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
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