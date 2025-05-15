Sapanca'da 18 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sapanca'da 18 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 18 kilo 910 gram sentetik uyuşturucu madde ve 4 bin 130 lira ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 18 kilo 910 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı..

Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 18 kilo 910 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 130 lira ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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