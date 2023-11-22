SAP, yapay zeka uygulamalarını Hindistan'da düzenlenen SAP TechEd 2023'te duyurdu

SAP, yapay zeka uygulamalarını Hindistan'da duyurduİSTANBUL, - SAP, her beceri seviyesindeki geliştiricilerin yapay zeka çağında işlerini güçlendirmeleri için kapsamlı bir dizi üretken yapay zeka yeteneğini ve bu alandaki gelişmeleri duyurdu.

SAP, yapay zeka uygulamalarını Hindistan'da duyurdu

İSTANBUL, - SAP, her beceri seviyesindeki geliştiricilerin yapay zeka çağında işlerini güçlendirmeleri için kapsamlı bir dizi üretken yapay zeka yeteneğini ve bu alandaki gelişmeleri duyurdu. Açıklamalar, Hindistan'da düzenlenen SAP TechEd 2023 etkinliğinde yapıldı.

Etkinlikte konuşan SAP'nin Teknolojiden Sorumlu Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Juergen Mueller şunları aktardı:

"Yapay zeka, iş dünyasında giderek daha önemli hale geliyor. Bu nedenle, her geliştiricinin yapay zeka konusunda bilgi sahibi olması ve yapay zeka tabanlı uygulamalar geliştirmesi gerekiyor. SAP, geliştiricilerin yapay zeka tabanlı uygulamalar geliştirmesini kolaylaştırmak için yeni araçlar ve hizmetler sunuyor. Bu araçların arasında yapay zeka destekli kod yazma araçları ve SAP BTP (Business Technology Platform)'de yapay zeka uzantıları ve uygulamaları oluşturmak için tek noktadan bir hizmet yer alıyor. Bu da, işletmelerin çalışma şeklini dönüştürmelerine yardımcı oluyor."

"YAPAY ZEKA GÜNÜMÜZ İŞ DÜNYASINDA GİDEREK ÖNEMLİ HALE GELİYOR"

Yapay zekanın günümüz iş dünyasında giderek daha önemli bir hale geldiğini söyleyen Juergen Mueller, "Yapay zeka tabanlı uygulamalar, işletmelerin verimliliğini ve üretkenliğini artırmasına, müşteri deneyimini iyileştirmesine ve yeni iş fırsatları yaratmasına yardımcı olabilir. Ancak, yapay zeka tabanlı uygulamalar geliştirmek, karmaşık ve teknik bilgi gerektirebilir. Bu nedenle, profesyonel ve bireysel geliştiriciler arasındaki iş birliği hayati önem taşır. Profesyonel geliştiriciler, yapay zeka konusunda uzmanlığa sahipken, bireysel geliştiriciler, iş süreçleri ve ihtiyaçları hakkında derin bir anlayışa sahiptir. Bu iki grup arasındaki iş birliği, işletmelerin etkili yapay zeka tabanlı uygulamalar geliştirmesine yardımcı olur. SAP, bu iş birliğini kolaylaştırmak için yeni bir ürün ve hizmet sunuyor: SAP Build Code, iş uzmanlarının düşük kodlu araçlar kullanarak yapay zeka tabanlı uygulamalar geliştirmesine olanak tanır. Bu, iş uzmanlarının yapay zeka konusunda işletmeleri için değerli uygulamalar geliştirmelerine olanak tanır. SAP Build Code, SAP uygulamaları için yapay zeka destekli bir kod yazma aracıdır. Geliştiricilerin kod yazma sürecini kolaylaştırır ve hızlandırır. SAP Build Code, SAP uygulamalarıyla uyumlu ve SAP ekosisteminde kullanılabilen bir araçtır. Java ve JavaScript dillerinde geliştirme için tasarlanmıştır. Geliştiricilerin kod yazma sürecini kolaylaştıran yapay zeka destekli araçlar sunar. Kod yazma sürecini otomatikleştirmeye yardımcı olan Joule'nin yapay zeka yeteneklerinden yararlanır. Veri modelleri, uygulama mantığı ve test komut dosyaları oluşturmak için kod oluşturma yeteneklerini bir araya getirir" ifadelerini kullandı.

EK MALİYET YARATMIYOR

"Yapay zeka modelleri, doğru ve kaliteli verilere ihtiyaç duyar" diyen Mueller sözlerine şöyle devam etti:

"SAP HANA Cloud, işletmelerin daha iyi yapay zeka modelleri geliştirmesine yardımcı olmak için mevcut tekliflerine yeni özellikler ekliyor. Bu özellikler, yapay zeka modellerinin metin, resim veya ses gibi yapılandırılmamış verileri daha verimli bir şekilde işlemesine yardımcı oluyor. Örneğin kullanıcılar, ödeme geçmişini incelemek ve bireysel siparişleri takip etmek için sözleşmelerindeki dile göre tedarikçileri arayabilirler. Yeni vektör veritabanına eklenen bu güçlü özellikler, dil modellerinin kuruluşun kritik görev verilerine erişimini ve işlemesini kolaylaştırıyor. Bu, işletmelerin daha iyi veri öngörüsü elde etmelerine yardımcı oluyor. Yeni vektör veritabanı, SAP geliştiricilerinin sektöre özel müşteri verilerini kullanarak daha doğru veri öngörüsü elde etmelerine yardımcı oluyor. Bu, işletmelerin daha iyi kararlar vermelerine yardımcı oluyor. AI Foundation, geliştiricilerin SAP BTP'de yapay zeka uygulamaları geliştirmelerine yardımcı olarak onların etkisini ve verimliliğini artırıyor. AI Foundation, geliştiricilere yapay zeka araçları oluşturmak için ihtiyaç duydukları tüm kaynakları sağlıyor. Bu hizmetler ve özellikler arasında kullanıma hazır yapay zeka hizmetleri, en büyük dil modellerine erişim, vektör veritabanı yetenekleri, yapay zeka çalışma zamanı ve yaşam döngüsü yönetimi yer alıyor."

ÖĞRENME FIRSATLARINI ARTIRIYOR

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte yetenekli geliştiricilere olan ihtiyacın arttığını belirten Mueller, "SAP, geliştiricilerin becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için öğrenme fırsatlarını artırıyor. SAP, 2025 yılına kadar 2 milyon profesyonelin becerilerini artırmayı ve yapay zeka öğrenme içeriğini genişletmeyi taahhüt ediyor. Bugün SAP, ABAP Cloud geliştirme modelini kullanan arka uç geliştiriciler için yeni sertifikasyonlar ve ücretsiz öğrenme kaynakları yayınladı. SAP BTP ve SAP S/4HANA'daki ABAP geliştirme araçlarını kapsayan iki yeni öğrenme kaynağı, SAP Learning sitesinde yer alıyor. Çevik ve bulut uyumlu iş dönüşümü için tasarlanan kaynak, geliştiricilere SAP'nin temiz çekirdek stratejisiyle uyumlu, buluta hazır uzantılar oluşturma becerileri kazandırıyor" diye konuştu.

SAP, Stanford Üniversitesi'nin İnsan Merkezli Yapay Zeka Enstitüsü'nün Kurumsal Ortaklık Programı'na katıldı. SAP'deki araştırmacı ve mühendisler, üretken yapay zeka ile iş dünyasının kesişimi konusunda araştırma görevlileri ve öğrenciler de dahil olmak üzere, üniversitedeki akademik toplulukla birlikte çalışacak.