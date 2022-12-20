Sap Kıdemli Başkan Yardımcısı Çin Pazarı Konusunda İyimser

Çin pazarına güvenini dile getiren SAP Kıdemli Başkan Yardımcısı Clas Neumann, Çin'in dijital ekonomisinin yeni fırsatlar sunmasını beklediğini söyledi.

SES (İngilizce): CLAS NEUMANN, SAP Kıdemli Başkan Yardımcısı, SAP Laboratuvarları Ağı Başkanı:

"Bu, benim Çin'deki 10'uncu yılım. Buraya büyüme konusunda devasa fırsatlar gördüğüm için geldim.

Çin'in başarı modeli, büyük oranda ihracata dayalı. Üretim burada yapılıyor. Çin, temel olarak dünyanın imalathanesi gibi. Şimdi bunu, güçlü bir yurtiçi piyasa desteklemeye başladı. Bu aynı zamanda önemli bir değişim anlamına geliyor, çünkü tüketici bakış açısına göre devasa bir orta sınıf bulunuyor.

Son 3 yılda Kovid krizi, tüketiciler açısından birçok belirsizliğe yol açtı. Öte yandan yeni dijital gelişmelere yönelik fırsatlar da gördük. Bu, dijital sağlık hizmetlerinde yeni bir ilerleme yaşandığı, dijital tedarik zincirlerine yönelik yeni bir hamle olduğu anlamına geliyor.

Çin piyasalarında inovasyon inşasına devam edeceğiz. Şu an bulut ürünlere yönelik büyük bir talep görüyoruz. Ayrıca dünyanın geri kalanı tarafından da kullanılabilmesi için Çin'den daha fazla yerli inovasyon ürünü getirmek istiyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.(XHTV)