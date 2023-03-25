Sap, Dijitalleşme ve Yeşil Kalkınmayla Çin Pazarında Yeni Fırsatlar Görüyor

FRANKFURT, 25 Mart (Xinhua) -- Almanya merkezli çokuluslu yazılım şirketi SAP'ın Küresel Başkan Yardımcısı ve SAP Büyük Çin Başkanı Chenhong Huang, Çin ekonomisinin dijitalleşme, düşük karbon ayak izi ve inovasyonla anılan yüksek kaliteli büyüme modeline yönelmesinin daha fazla fırsat...

FRANKFURT, 25 Mart (Xinhua) -- Almanya merkezli çokuluslu yazılım şirketi SAP'ın Küresel Başkan Yardımcısı ve SAP Büyük Çin Başkanı Chenhong Huang, Çin ekonomisinin dijitalleşme, düşük karbon ayak izi ve inovasyonla anılan yüksek kaliteli büyüme modeline yönelmesinin daha fazla fırsat ortaya çıkaracağını söyledi.

Huang yakın zamanda Xinhua'ya verdiği demecinde, "Çinli şirketler tamamen dijital, bağlantılı ve çevre dostu hale geliyor, bu da Çin'de SAP için bir fırsat aralığı yaratıyor" diye konuştu.

"Çin pazarında uzun dönemli gelişim konusunda güvenimiz tam" diyen Huang, Avrupa'daki en büyük yazılım firması olan ve Fortune Global 500 şirketleri arasında sayılan SAP için Çin'in her zaman en önemli pazarlardan biri olduğunu sözlerine ekledi.

Huang, "Almanya'da kurulan çokuluslu bir şirket olarak SAP'ın Çin'deki işlerinin gelişimi, Çin'in derinleşen reform, dışa açılma ve hızlı ekonomik kalkınmasından faydalandı" diye konuştu.

Huang'a göre Çin'de SAP müşterilerinin sayısı, 30 yıl önce Çin pazarına ilk giriş yaptığı dönemden bu yana 16.000'e yükseldi.

Şirket yetkilisi, SAP'ın önde gelen Fortune Global 500 şirketleri ve özel uzmanlığı olan önemli sayıdaki küçük ve orta ölçekli şirketler de dahil olmak üzere Çin'deki müşterilerinin hızla artışına tanıklık ettiğini kaydetti.

Çin'in iş ortamının istikrarlı şekilde iyileştiğini belirten Huang, 2013 yılından bu yana dünyada 96. sıradan 31. sıraya yükseldiğini vurguladı.

Huang, "Bu yıl merkezi hükümet kurumları ve yerel hükümetler tarafından açıklanan politikalar yabancı yatırımcıların güvenini artırmaya devam ediyor" diye konuştu.

Yetkili, Çin'in dünyanın ikinci en büyük dijital ekonomisi olduğunu ve bulut bilişim pazarının büyüme hızının büyüleyici olduğunu söyledi.

Çin'in, karbon emisyonlarında 2030'a kadar zirveye ulaşmayı ve 2060 yılına kadar da karbon-nötr olmayı hedeflediğini hatırlatan Huang, bu hedeflerin aktif şekilde küresel ekonomiyi ve çevreyi etkilediğini belirtti.

Huang, "SAP, dijitalleşme yoluyla Çinli şirketlerin yeşil dönüşümüne katkıda bulunmak istiyor" dedi.