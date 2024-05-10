Sao Paulo Üniversitesi Öğrencileri Gazze ile Dayanışma Kampı Kurdu

Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in saldırılarına tepki ve Filistin'e destek amacıyla "Gazze ile dayanışma" kampı kurdu.

Latin Amerika'nın en prestijli üniversitesi olarak gösterilen Sao Paulo Üniversitesi bünyesindeki birçok fakülteden öğrenciler, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti.

Rektörlük önünde Gazze ile dayanışma kampı kuran öğrenciler, Brezilya'dan İsrail ile diplomatik ve ekonomik ilişkileri kesmesini talep etti.

Filistin bayrakları diken öğrenciler, "Özgür Filistin" ve "Derhal ateşkes" çağrısında bulunarak, ülkedeki tüm üniversitelerin kendilerine katılmasını istedi.

İspanyol EFE Haber Ajansına konuşan öğrencilerden Fransicso Napolitano, ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek için başlayan gösterilerin kendilerini teşvik ettiğini söyledi.

Filistin Halkıyla Dayanışma Komitesi de Brezilya'daki üniversite öğrencilerine çağrıda bulunarak, Gazze'deki durumun vahametine dikkati çekti.