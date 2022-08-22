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Sanya'da Sebzeleri Araçlara Yükleyen Çiftçiler

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Sanya'da Sebzeleri Araçlara Yükleyen Çiftçiler

SANYA, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Sanya'da bir tarım kooperatifine bağlı çiftçiler paketlenmiş sebzeleri araçlara yüklüyor, 22 Ağustos 2022.

SANYA, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Sanya'da bir tarım kooperatifine bağlı çiftçiler paketlenmiş sebzeleri araçlara yüklüyor, 22 Ağustos 2022.Yerel yönetim, Kovid-19 ile mücadele ederken, tarım ürünlerinin üretimini, ürünlerin nakliyesini ve satışını sağlamak için de çaba sarf ediyor. (Fotoğraf: Guo Cheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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