Sanya'da Sebzeleri Araçlara Yükleyen Çiftçiler Güncel Haberler SANYA, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Sanya'da bir tarım kooperatifine bağlı çiftçiler paketlenmiş sebzeleri araçlara yüklüyor, 22 Ağustos 2022. SANYA, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Sanya'da bir tarım kooperatifine bağlı çiftçiler paketlenmiş sebzeleri araçlara yüklüyor, 22 Ağustos 2022.Yerel yönetim, Kovid-19 ile mücadele ederken, tarım ürünlerinin üretimini, ürünlerin nakliyesini ve satışını sağlamak için de çaba sarf ediyor. (Fotoğraf: Guo Cheng/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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