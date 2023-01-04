Sanxingdui Harabeleri'ndeki Antik Heykel Kalıntıları Yeniden Biraraya Getirildi

Sichuan Eyaleti Kültürel Eserler ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü Pazartesi günü, ünlü Sanxingdui Harabeleri alanındaki bronz bir figürün, üç boyutlu (3D) modelleme yardımıyla başka bir bronz hayvan objesiyle başarıyla eşleştirildiğini doğruladı.

Sichuan Eyaleti Kültürel Eserler ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü Pazartesi günü, ünlü Sanxingdui Harabeleri alanındaki bronz bir figürün, üç boyutlu (3D) modelleme yardımıyla başka bir bronz hayvan objesiyle başarıyla eşleştirildiğini doğruladı.

İki bronz eşya parçası farklı kurban çukurlarında bulunmuştu.

İki parçanın birleşimi, iki çukurun aynı sıralarda açıldığını da gösteriyor.

İlk olarak 1920'lerin sonunda keşfedilen Sanxingdui Harabeleri, 20. yüzyılda dünyanın en büyük arkeolojik buluntularından biri olarak anılıyor.

Guanghan şehrinde bulunan 12 kilometrekarelik bir alanı kaplayan harabelerin, yaklaşık 4.500 ila 3.000 yıl öncesine dayanan Shu Krallığı'nın kalıntıları olduğuna inanılıyor.

Şimdiye kadar, bölgede 50.000'den fazla bronz obje, yeşim taşı, altın obje, çanak çömlek ve fildişi eser ortaya çıkarıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)