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Santorini'de Artan Deprem Aktivitesi Paniğe Neden Oldu

Santorini'de Artan Deprem Aktivitesi Paniğe Neden Oldu
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Santorini'de son dönemde artan sismik hareketlilik, adada yaşayanlar ve turistler arasında büyük korkuya yol açtı. Yetkililer, olası büyük depreme karşı ek önlemler alarak 11 binden fazla kişinin adayı terk etmesine neden oldu.

Santorini'de son haftalarda artan sismik hareketlilik, Ada'da yaşayan halk ve ziyaretçiler arasında büyük paniğe neden oldu.

Art arda meydana gelen depremler nedeniyle 11 binden fazla kişi Ada'yı terk ederken yetkililer, olası büyük bir depreme karşı ek güvenlik önlemleri almaya başladı.

Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, son iki hafta içinde büyüklükleri 3,5 ile 5,2 arasında değişen çok sayıda deprem oldu. Bu durum hem Santorini sakinleri hem de turistler arasında tedirginliğe yol açtı.

Özellikle sahil kesimlerinde yaşayanlar, kendilerini daha güvende hissetmek amacıyla evlerini terk ederek iç kesimlere gitmeye ya da tamamen Santorini'den ayrılmaya karar verdi. Ada'nın her zaman canlı olan turistik noktaları ise bu durumdan olumsuz etkilendi.

Kurtarma ekipleri, Ada'da hazır bekliyor

Olası acil durum senaryosuna karşı Santorini'ye bir arama kurtarma köpeği ile insansız hava araçları eşliğinde kurtarma ekipleri gönderildi.

Ekipler, Ada hastanesinin yanındaki basketbol sahasında çadırlar kurarak lojistik merkez oluşturdu.

Santorini Belediye Başkanı Nikos Zorzos, yaptığı açıklamada, "Önlemlerimizi en üst seviyeye çıkarmış durumdayız. Halkımızın güvenliğini sağlamak için tüm gerekli adımları atıyoruz ve yetkililerimiz durumu anbean takip ediyor" ifadelerini kullandı.

Ada'nın birçok noktasına sismograf yerleştirildi

Deprem hareketlerini daha iyi izleyebilmek ve riskleri önceden tespit edebilmek amacıyla Santorini'nin çeşitli noktalarına ek sismograflar yerleştirildi. Uzmanlar, sarsıntıların kaynağını detaylı şekilde analiz ederek olası büyük bir depremin işareti olup olmadığını anlamaya çalışıyor.

Öte yandan, tsunami riskine karşı kıyı bölgelerinde yaşayan halk, bazı ev ve kiliselerin önüne kum çuvalları yerleştirerek dalgaların olası etkilerini en aza indirmeye yönelik tedbirler alıyor.

Yetkililer, halka paniğe kapılmadan resmi açıklamaları takip etmeleri ve güvenilir olmayan söylentilere itibar etmemeleri uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
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