Haberler

Şantiyede Göçük: Bir İşçi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Belen ilçesinde şantiyede meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

1) ŞANTİYEDE GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ YARALANDI

HATAY'ın Belen ilçesinde şantiyede kayan torağın altında kalan işçi, yaralı kurtarıldı. İşçi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında ilçenin Halilbey Mahallesi'ndeki bir şantiyede meydana geldi. Kazı çalışmaları sırasında toprak kayması oldu. Bir işçi göçük altında kaldı. Şantiyedeki diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından kurtarılan yaralı işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan işçi, tedaviye alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hukuk öğrencisi 4 kişiyi öldürdü! 'Melek Yüzlü Katil'in itirafları kan dondurdu

Hukuk öğrencisi 4 kişiyi öldürdü! 'Melek Yüzlü Katil'den vahim itiraf
Archie Brown sözleşmeyi feshetti

Sözleşmeyi feshetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.