Santana Motors, Çinli Ortaklarla Yeniden Üretime Geçiyor

BARSELONA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Bir zamanların efsanevi Land Rover Santana ve Suzuki Santana modellerini üreten İspanyol 4x4 otomobil üreticisi Santana Motors, Çinli Zhengzhou Nissan ve Anhui Coronet firmalarıyla kurduğu ittifak sayesinde yeniden hayat buluyor.

Geçtiğimiz hafta Çin'de düzenlenen bir törenle resmi duyurusu yapılan ortak girişim kapsamında, İspanya'nın güneyindeki Linares şehrinde bulunan ve 2011 yılında şirketin mali sıkıntılar yaşaması üzerine kapanan tarihi Santana Fabrikası'nda arazi araçları üretilecek.

Üç şirketin teknik ekipleri, Santana Motors'un geleneksel sağlamlık, performans ve arazi kabiliyeti değerlerine dayanan dizel ve gelişmiş plug-in hibrit güç aktarım mekanizması seçenekleri sunan yeni bir arazi modelini ortaklaşa geliştirdi.

Santana Motors Yönetim Kurulu Üyesi ve CMO'su Valentine Rouss, perşembe günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada "Bu anlaşma, Avrupa'da ve özellikle İspanya'da akıllı yeniden sanayileşme yolunda atılan sağlam bir adımı temsil ediyor. Ülkenin endüstriyel gelişimi için çok şey ifade eden efsanevi Santana markası, geleceğin zorluklarıyla yüzleşmek için daha da büyük bir güçle yeniden doğuyor. Yakında Linares'teki Santana Fabrikası'ndan çıkan araçları göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni 4x4 modelinin resmi lansmanı için henüz bir tarih verilmedi, ancak Santana Motors önümüzdeki aylarda off-road meraklılarına hitap edecek şekilde tasarlanmış "yenilikçi bir araç yelpazesini" tanıtacağını söylüyor.

Linares Belediye Başkanı Auxi del Olmo, Santana Bilim ve Teknoloji Parkı'ndaki ticari faaliyetleri artıracak anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu uluslararası anlaşma, halihazırda istihdam ve Linares için bir gelecek yaratan bu alana daha fazla endüstriyel ve teknolojik faaliyet getirecektir" şeklinde konuştu.

Linares Belediye Meclisi, Santana Bilim ve Teknoloji Parkı'nda şirketin kullanacağı tesisleri uyarlama projesinin tamamlandığını ve ortak girişimin yaklaşık 200 kişiye istihdam yaratacağını söyledi.