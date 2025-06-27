Şantaj İddiasıyla Cinayeti Kabul Etti

Şantaj İddiasıyla Cinayeti Kabul Etti
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Afgan uyruklu Abdülbasir Aziz'in boğazı kesilmiş cesedi bulundu. Şüpheli D.Ş.K., cinayeti, ölen kişinin kendisine şantaj yaptığı için işlediğini itiraf etti. Mahkemece tutuklandı.

ŞANTAJ YAPTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çiftçilikle uğraşan Afgan uyruklu Abdülbasir Aziz'in(20) yol kenarında boğazı kesilmiş halde cesedinin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, ölen kişiyle aynı çiftlikte tarım işçisi olarak çalışan yine yabancı uyruklu şüpheli D.Ş.K Jandarmadaki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli D.Ş.K. ifadesinde, öldürdüğü Abdülbasir Aziz'in henüz öğrenilemeyen bir başka Afganlı arkadaşı ile birlikte kendisine şantaj yaptığını; cinayeti de bu yüzden işlediğini itiraf ettiği belirtildi. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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