Santa Maria Kilisesi Saldırısı Soruşturması: Tutuklanan Şüpheli Sayısı 26'ya Yükseldi

Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin 1 kişinin daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 26 oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 28 Ocak'ta, Tuncer Cihan adlı vatandaşın hayatını kaybettiği terör örgütü DEAŞ üyelerince gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantısı tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyesi "Abu Süleyman" kod isimli Nazhmuddin Bisultanov tutuklandı. Bu kişinin tutuklanmasıyla saldırıya ilişkin tutuklananların sayısı 26'ya yükseldi.

Saldırının ardından 3 Şubat'ta yurt dışına çıkmış

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, şüpheliyle ilgili elde edilen istihbarat bilgileri soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılığına gönderildi.

Bu bilgilerin yer aldığı yazıda, Bisultanov'un aynı soruşturmada tutuklanan "Andrei Guzun" kod adlı şüpheli Adam Khamırzaev'in Türkiye'de yürüttüğü örgüt eylemleri planlamasında yer aldığı ve 3 Şubat'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış kaydığının bulunduğu anlatıldı.

Terör örgütü DEAŞ mensubu Khamirzaev'in, şüphelilerle Türkiye ve potansiyel olarak ABD'de ilave bir eylem planına dahil olabileceği değerlendirilen yazıda, Khamirzaev'in örgüt mensubu Abu Sayfullah al-Shishani ile 2023-2024'te silah eğitimi organize etmeyi ve eylem yapmak için gerekli malzemeleri temin etmeyi planladıkları aktarıldı.

Şüpheli saldırıdan önce cep telefonunu sıfırlamış

Türkiye'de Adam Khamirzaev, Abdulaziz Abdullaev, Hamza Abu Hanzala, Dawud ve Abu Bakr isimli şüphelilerin de olduğu çok sayıda örgüt mensubunun tabanca temin ederek olay öncesi Beylikdüzü'nde atış denemesi yaptığı anlatılan yazıda, Nazhmuddin Bisultanov'un da bu grup içerisinde olduğu aktarıldı.

Yazıda, şüphelinin dijital materyallerine ilişkin yapılan incelemede, saldırıdan kısa süre önce cep telefonunun sıfırlandığın anlaşıldığı belirtilerek, ele geçirilen dijital materyalde Rusça "Bosna cezaevi adresi" yazısı ve Bosna Hersek'te gözaltına alınmasına ilişkin günlük notlarının olduğu anlatıldı.

Şüphelinin savunmasında, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler Amirjon Kholikov, Andrei Guzun ve Islam Magamedov'u daha önce gördüğünü beyan ettiği ifade edilen yazıda, şüphelinin Türkiye'de sabit adresinin olmadığı kaydedildi.

Savcılık, şüphelinin tutuklanmasını talep ettiği sevk yazısında bu bilgilere de yer verdi.

Kilisedeki saldırı

Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta meydana gelen silahlı saldırıda Tuncer Cihan hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından başlatılan çalışma kapsamında terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 51 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden olayla bağlantısı olmadığı belirlenen 23'ü işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti. Soruşturma kapsamında yakalanan 9 zanlıdan 3'ü de işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden, kilisede ateş açarak Cihan'ın ölümüne neden olan terör örgütü DEAŞ şüphelisi Amirjon Khliqov ve yanındaki David Tanduev'in de aralarında olduğu 25'i "örgüt üyeliği" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından tutuklanmıştı. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.