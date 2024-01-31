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Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıda kullanılan otomobil bulundu

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Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıda kullanılan Polonya plakalı otomobil Beylikdüzü'nde terk edilmiş olarak bulundu. Otomobil yapılan incelemelerin ardından emniyet otoparkına çekildi.

SARIYER'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne yapılan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda kullanılan Polonya plakalı otomobil Beylikdüzü'nde terk edilmiş olarak bulundu. Otomobil yapılan incelemelerin ardından emniyet otoparkına çekildi.

Sarıyer'de pazar ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı da bir kişi hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemelerde saldırganların Polonya plakalı bir otomobille olay yerine geldikleri tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, saldırganları kullandığı otomobil Beylikdüzü'nde terk edilmiş olarak bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otomobil emniyet otoparkına çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beylikdüzü Sarıyer Saldırı 3.Sayfa Güncel Haberler

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