Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin 60 kişi gözaltına alındı

EDDA SÖNMEZ

İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 60 kişiden 26'sı geri gönderme merkezine aktarılırken, 34 kişi ise savcılık işlemleri için adliyeye sevk edildi.

Sarıyer'de 28 Ocak'ta Santa Maria Kilisesi'nde Tuncer Cihan'ın ölümüne yol açan silahlı saldırının ardından aynı gün gözaltına alınan 34 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şubelerine bağlı ekiplerin, kilisedeki saldırının ardından başlatılan çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan şüphelilerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesindeki 60 şüpheliden 26'sı geri gönderme merkezine aktarılırken 34'ü ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.