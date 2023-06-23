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Sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen terörist yakalandı

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İstanbul'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen 'yalnız it' Konumundaki A.H. adlı yabancı terörist yakalandı. Bahçelievler'deki bir hücre evinde yakalanan DEAŞ mensubu ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca, dolu şarjörler ve bomba yapım aşamasında kullanıldığı tüp ve benzeri patlayıcı niteliğinde değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen terörist yakalandı

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen 'yalnız it' Konumundaki A.H. adlı yabancı terörist yakalandı. Bahçelievler'deki bir hücre evinde yakalanan DEAŞ mensubu ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca, dolu şarjörler ve bomba yapım aşamasında kullanıldığı tüp ve benzeri patlayıcı niteliğinde değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Güncel

Bahçelievler İstanbul Güncel Haberler

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