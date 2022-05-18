Şanlıurfalı öğrenciler Göbeklitepe'yi gezdi - Haberler

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Şanlıurfalı öğrenciler Göbeklitepe'yi gezdi

AA - Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfalı öğrenciler Göbeklitepe'yi gezdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Kültür Turları" kapsamında Kengerli İlk ve Ortaokulu öğrencileri Göbeklitepe'yi gezdi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Kültür Turları" kapsamında Kengerli İlk ve Ortaokulu öğrencileri Göbeklitepe'yi gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'yi görme imkanı bulamayan öğrenciler için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Gülenyüz Derneği tarafından Kültür Turları düzenlendi.

Bu kapsamda Kengerli İlk ve Ortaokulu öğrencileri, araçlarla okullarından alınarak Göbeklitepe'ye götürüldü.

Göbeklitepe hakkında bilgiler de verilen öğrenciler, daha sonra Balıklıgöl'ü gezdi.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası, Göbeklitepe, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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