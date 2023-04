Şanlıurfalı Kasaptan Nebati'ye 'Koyun Eti Kokuyor' Tepkisi: 'Onun Ağzı Ejder Meyvesine Alıştı'

CHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mahmut Tanal'ın Şanlıurfa'da ziyaret ettiği kasap, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Türkiye'de damak tadı değişti. Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı" açıklamasına "Onun ağzı ejder meyvesine alıştı ya, koyun eti kokar" sözleriyle tepki gösterdi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaylak beldesinde seçim çalışmalarını sürdüren CHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mahmut Tanal, esnafla da sohbet etti. Tanal, ziyaret ettiği bir kasaptan et fiyatlarıyla ilgili bilgi aldı.

"MİLLET ET YEMESİN DİYE SÖYLÜYOR"

Tanal kasapla sohbeti sırasında koyun eti fiyatlarını sordu. Kasap, koyun etinin kilosunun 240 lira, kuzu ciğer ve kuzu kuşbaşının kilogram fiyatının 250 lira, dana ciğer ve dana kuşbaşının kilosunun da 250 lira olduğunu söyledi. Tanal, bunun üzerine, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin artan et fiyatlarıyla ilgili, 'Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım' açıklamasını hatırlattı. O sırada bir vatandaş Kürtçe 'Nureddin Nebati diyor ki millet et yemesin' diyerek tepkisini dile getirdi. Tanal ise kasaba dönerek, 'Yani millet et yemesin diye mi öyle yapıyor?' sorusunu yöneltti. Kasabın "He valla" dediği duyulurken, Tanal da 'Allah akıl fikir versin' cevabını verdi.

"AĞZI EJDER MEYVESİNE ALIŞTI"

Tanal Halfeti'de başka bir kasabı da ziyaret ederek sohbet etti. Tanal'ın kasapla sohbetinde de Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin "'Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım' şeklindeki sözleri gündeme geldi. Kasap, Nebati'nin bu sözleriyle ilgili "Onun ağzı ejder meyvesine alıştı ya, koyun eti kokar" değerlendirmesini yaptı.