ŞANLIURFA - Kalemkar ve tombak ustası, sanatının inceliklerini sosyal medyadan öğretiyor

Şanlıurfalı kalemkar, tombak ve sadekar ustası İsmail Bülbül, Osmanlı ve Selçuklu kültüründe yaygın olan sanatının inceliklerini sosyal medya üzerinden meraklılarına anlatıyor.

İlkokul döneminde kalemkar sanatı ile tanışan İsmail Bülbül (37), yaklaşık 22 yıl önce kendisini geliştirmek ve sanatını daha iyi icra edebilmek için gittiği İstanbul'da kalemkar, tombak ve sadekar sanatı konusunda farklı ustalardan eğitimler aldı.

Yaklaşık 5 yıl önce Şanlıurfa'ya dönerek sanatını sürdürmeye devam eden Bülbül, 27 yılda öğrendiği bilgi ve tecrübelerini sosyal medya aracılığıyla paylaşmaya karar verdi.

Kısa sürede takipçi sayısı 160 bine ulaşan ve videoları dünya genelinde milyonlarca kez izlenen Bülbül, aynı zamanda bazı gençlere çevrimiçi tecrübelerini anlatmaya başladı.

İsmail Bülbül, AA muhabirine, ilkokul yıllarında kalemkarlık sanatıyla tanıştığını ve 2000 yılında ustalardan ders almak için İstanbul'a gittiğini söyledi.

Öğrendiği sanatını yapmak için beş yıl önce Şanlıurfa'ya döndüğünü aktaran Bülbül, şöyle konuştu:

"Memleketime döndükten sonra sanatımla ilgili eserler ürettim. Son zamanlarda yaptığımız bu eserlerin gençlerimiz tarafından fark edilmediğini gördüm. Geçmişte ustalarımdan öğrendiğim teknikleri, edindiğim tecrübelerimi yeni nesil gençlerimize nasıl öğretebiliriz diye araştırmalar yaptım. Bu gençlerle bir bağlantı kurabilmek ve yakınlık kurabilmek için sosyal medya üzerinden ulaşmaya başladım. Osmanlı, Selçuklu ve İslam kültürünü anlatan figürleri amblemleri çakmaklar üzerine işleyerek bütün dünyaya hem kültürümüzü tanıtmak fırsatı buldum hem de bizim gençlerimizin ve insanlarımızın bu sanatlara ilgi duymasını sağladık.

Yapmış olduğumuz videolar, Osmanlı tekniğiyle yapılmasından dolayı hiçbir ülkede bilinmediğinden aşırı ilgi görmeye başladık. Paylaştığım bu videolar milyonlarca kişi tarafından izlenmeye başladı. Eski bir ütü, çakmak veya baltayı restore ederek kendi kültürümüze ait desenleri işleyip sosyal medya üzerinden bütün dünya ile paylaşıyoruz. Bu vesileyle birçok genç kardeşimiz hem bu sanatlara hem de kopmuş olduğu geçmiş kültürümüze yeniden bağlanmış oluyor."

27 yıllık tecrübelerini paylaşıyor

Yaklaşık 9 ay önce başladığı proje kapsamında her gün 1 video hazırladığını ve bunu sosyal medya aracılığıyla gençlerle paylaştığını ifade eden Bülbül, takipçilerinden 100 bininin Avrupa'dan olduğunu söyledi.

Türk kültürünü ve sanatını çakmaklar ve diğer eski eserler üzerine işleyerek kendisine sosyal medyada bir yer edindiğini dile getiren Bülbül, şunları kaydetti:

"Ayda ortalama 20 çakmak üzerine işleme yapıyorum. Bu işi benim gibi yapacak gençlere 27 yılda ustalarımın yanında çalışarak atölyesini temizleyerek, hizmet ederek öğrendiğim tecrübelerimi YouTube kanalımda ücretsiz ders videoları olarak paylaşıyorum. Bu sayede genç kardeşlerimiz pratik olarak bu işlere başlıyorlar.

Yaklaşık 100'e yakın online öğrencim var. Bu işi çok güzel bir şekilde yapan ve satış yapanlar bile var. Ben bunları gördükçe mutlu oluyorum. Sosyal medyanın önemini buradan tüm sanatçı dostlarıma da söylemek istiyorum. Bizim gençlerimiz çok becerikli insanlar. Eğer biz onlara onların kullandığı kanallarla ulaşırsak tecrübelerimizi aktarırsak bundan belki 10 yıl sonra kültürümüze hizmet eden yüzlerce gencimiz olacak. Bütün dünya İslam sanatlarının tarzına, desenine ve rengine hayran. Paylaştığım videolardan iyi tepkiler alıyorum."