Şanlıurfalı Gençler TEKNOFEST 2025'te İkincilik Ödülü Kazandı
Şanlıurfa merkezli GençSTEM Derneği, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2025'te Yapay Zeka ile Kısa Film Yarışması'nda 'Gök Kubbemiz' filmiyle Türkiye ikincisi oldu. Film, geçmişin ilim ve hikmet mirasını günümüz teknolojisiyle birleştirerek dikkat çekti.

Şanlıurfalı gençler, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2025'te Yapay Zeka ile Kısa Film Yarışması dalında ikincilik ödülü kazandı.

GENÇSTEM Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da 2017 yılında bir grup gönüllü eğitimci tarafından kurulan GençSTEM Derneği, TEKNOFEST 2025 için 4 farklı projeyle finalde yarıştı.

GençSTEM ekibinin hazırladığı "Gök Kubbemiz" filmi, rakiplerini geride bırakarak Türkiye ikincisi oldu.

Film geçmişin ilim ve hikmet mirasını bugünün teknolojisiyle buluşturarak TEKNOFEST ruhunu sanatın evrensel diliyle yorumluyor.

Filmin proje danışmanlığını Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Mustafa Taşıyan, yönetmenliğini Mehmet Nişancı, senaristliğini Süleyman Çoban, görüntü yönetmenliğini ise Mehmet Sami Epbaygün üstleniyor.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
