ŞANLIURFA - YKS'nin ilk oturumu - Zabıta görevlisi geç kalan öğrenciyi sınava yetiştirdi Sınava giren öğrencilerin okullara gelişleri Öğrencilerin okullarda sınav salonlarına girişleri Okul bahçesinde bekleyen öğrenciler ve aileleri Öğrencilerin kontrollerinin yapılarak salonlara alınmaları Bir öğrencinin koşması Haliliye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin öğrencileri yönlendirmesi... Sınava giren öğrencilerin okullara gelişleri Öğrencilerin okullarda sınav salonlarına girişleri Okul bahçesinde bekleyen öğrenciler ve aileleri Öğrencilerin kontrollerinin yapılarak salonlara alınmaları Bir öğrencinin koşması Haliliye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin öğrencileri yönlendirmesi Zabıta ekiplerinin geç kalan öğrencilere "koş" diye bağırmaları ve öğrencilerin koşarak gitmesi Yanlış okula gelen öğrencinin zabıta ekiplerince motosikletle okuluna götürülmesi Zabıta görevlisi İbrahim Halil Baylan'ın açıklaması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. Sınava girecek öğrenciler kontrollerin ardından salonlara alındı. Öğrencilerin yakınlarının ise okul çevresinde beklediği görüldü. Haliliye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise Bahçelievler Ortaokulu önünde öğrencileri yönlendirdi. Zabıta ekipleri geç kalan öğrencilere acele edin uyarılarında bulundu, geç kalan öğrencileri ise motosiklet ve araçla okuluna yetiştirdi. Zabıta görevlisi İbrahim Halil Baylan, geç kalan bir öğrenciyi okuluna 1 dakika kala yetiştirdiğini belirterek, duyduğu mutluluğunu dile getirdi. AA / Müslüm Etgü - Güncel Zabıta Müdürlüğü Şanlıurfa Zabıta Güncel Haberler

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