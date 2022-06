Şanlıurfa'ya yaklaşık 670 milyon liralık gençlik ve spor yatırımı yapılacak - Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Şanlıurfa'nın yerel yöneticileri, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imzaladı.

Bakan Kasapoğlu, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa milletvekilleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ilçe belediye başkanlarından oluşan heyeti kabul etti.

Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede, Şanlıurfa'ya yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokol imzalandı. Protokol kapsamında Şanlıurfa ve ilçelerine yapılacak yaklaşık 670 milyon lira tutarındaki yatırımlar şöyle:

"Bir adet 1500 seyircili spor salonu, 1 adet kadın spor ve sağlık merkezi, 2 adet çok amaçlı spor salonu, 1 adet okçuluk salonu, 1 adet hentbol salonu, 6 adet antrenman spor salonu, 8 adet spor salonu, 1 adet il tipi gençlik merkezi, 5 adet kütüphaneli gençlik merkezi, 2 adet salonlu gençlik merkezi, 6 adet tip gençlik merkezi, 4 adet mahalle tipi gençlik merkezi, 1 adet mini gençlik merkezi, 2 adet sentetik çim yüzeyli hokey sahası, 8 adet tip yarı olimpik yüzme havuzu, 2 adet su sporları tesisi, futbol sahası modernizasyonu, 6 adet kitap otağı, 188 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 3 adet tenis kortu, 32 adet basketbol-voleybol sahası, 250 adet basketbol potası, 19 adet spor tesisinin bakım ve onarımı, 100 adet bisiklet alımı."

İmza töreninde konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, dostluğun, cömertliğin, kardeşliğin şehri Şanlıurfa'yla gurur duyduklarını belirterek, "Tarihin yazıldığı, ilk mabedin inşa edildiği, ilk tarımın yapıldığı, ilk üniversitenin kurulduğu, dünyanın gıpta ile baktığı bir şehir Şanlıurfa. Bu toprakların çocuklarına bütün kalbimizle inanıyor ve güveniyoruz. Gençlerimizin en iyi imkanlara sahip olması, kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri, sportif bir hayat tarzına sahip olmaları için dur durak bilmeden çalışıyoruz. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığıyız, biz gençlerin bakanlığıyız. Onların evi, yuvasıyız. Gençler ister, biz yaparız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20 yıl önce AK Parti'nin temellerini atarken gençliğe yönelik çalışmaları, politikaların odak noktası olarak ele aldığını söyleyen Kasapoğlu, "Pek çok alanda fırsat eşitliğinin sağlanması, eğitime, sosyal ve kültürel imkanlara ve özellikle spora erişimin sağlanması hususunda devrimler gerçekleştirildi. İşte tesisleşme devrimi bunun en somut örneklerinden biri. Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği tesisleşme hamlesinin dünyada bir eşi benzeri daha yok. Doğu batı, kuzey güney demeden ülkemizin dört bir yanını gençlik merkezleriyle, yurtlarla, genç ofislerle, kitap kahvelerle, stadyumlarla, yüzme havuzlarıyla, spor salonları, kortlar, kayak merkezleri ve mahalle tipi spor alanlarıyla donattık. Her bölgede, her şehirde, her ilçede imzamız var. Bu vizyonu sürdürmek ve üzerine daha da koyarak layıkıyla geleceğe taşımak en büyük gayemiz. Çünkü bizim siyasetimiz eser siyasetidir. Hizmet siyasetidir. Biz sözümüzün arkasında dururuz, biz insanı önceleriz. 'Ne diyor Şeyh Edebali? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'. Bizim prensibimiz bu." ifadelerini kullandı.

"El birliğiyle Şanlıurfa'dan yeni şampiyonlar çıkaracağız"

Bakan Kasapoğlu, 20 sene öncesine göre Şanlıurfa'daki yurt sayısının 2'den 6'ya, gençlik merkezi sayısının birden 11'e, tesis sayısının ise 4'ten 80'e yükseldiğini hatırlattı. Yurtlardaki yatak kapasitesini yüzde 350 artırdıkları bilgisini veren Kasapoğlu, Şanlıurfa merkezde inşa edecekleri bin kişi kapasiteli yeni yurdun proje aşamasında olduğunu, Harran Gençlik Merkezi ve Bozova Gençlik Kampı'nın da aralarında bulunduğu yatırım programına alınan 8 yeni tesisin de hızla tamamlandığı bilgisini verdi.

Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"2002 yılında şehrimizde 1600'lerde olan lisanslı sporcu sayısı bugün 110 bine yaklaştı. Spor kulübü sayısı 51'den 170'e çıktı. Yeter mi? Elbette yetmez. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz üretmekten başka yol bilmiyoruz. Şanlıurfa'dan yeni şampiyonlar yetişmesi için, yeni düşünce insanları, şairler, müteşebbisler çıkması için bugüne kadar çalıştığımızdan daha fazla çalışacağız. Tüm imkanları 85 milyonun hizmetine sunmak için elimizi taşın altından bir an olsun çekmeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu devletimize kazandırdığı hızlı karar alma, güçlü iş birlikleri gerçekleştirme, koordinasyon ve kaynakların etkin kullanımı fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Bugün imzalarını atacağımız yeni yatırımları da ortak akılla, ihtiyaçları, beklentileri, talepleri ve stratejileri esas alarak hazırladık. Şehrimizi ve ilçelerimizi, başta gençlerimiz olmak üzere, bütün vatandaşlarımız için sportif, sosyal ve kültürel anlamda daha da güçlendirmiş olacağız."

Tesis yapmanın, altyapı inşa etmenin işin bir tarafı olduğunu, diğer tarafında ise 7 gün 24 saat açık olacak bu tesisleri yoğun bir şekilde kullanmanın bulunduğunu belirten Kasapoğlu, "Gençlik merkezlerimiz; eğitim faaliyetlerimizle, kültür-spor faaliyetlerimizle, gönüllü ve sosyal çalışmalarımızla gençlerimizin emrinde olacak. Spor tesislerimiz, en modern imkanları gençlerimizle buluşturacak. El birliğiyle Şanlıurfa'dan yeni şampiyonlar, dünyanın pek çok yerinde şanlı bayrağımızı dalgalandıracak sporcular çıkaracağız. Sporun tabana yayılması ve her kesimden herkesin spora erişiminin sağlanması hususunu son derece önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi"yle milyonlarca gence yüzme öğrettiklerine de değinen Kasapoğlu, "Şanlıurfa'da 15 bin 393 gencimiz yüzme öğrenmiş. Bu sayı yetersiz. Bu sayıyı artırmamız lazım. 2022 yılı için 75 bin hedef koyduk." diye konuştu.