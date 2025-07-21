Şanlıurfa ve Kilis'te Sıcak Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Şanlıurfa'da sıcaklık 40 derecelere ulaşırken, Kilis'te de 38 dereceyi buldu. Sıcaktan bunalıp serinlemek isteyen vatandaşlar parklarda ve gölge alanlarda zaman geçiriyor.

Şanlıurfa ve Kilis'te etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 40 dereceyi gösterdi.

Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sıcaktan korunmak isteyen kimi vatandaşlar parklarda, kimileri ise Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Vatandaşlardan Hamza Çakallı, havaların çok sıcak olması nedeniyle başını örttüğünü ve serin olduğu için Balıklıgöl'deki yeşil alanlarda vakit geçirmeyi tercih ettiğini söyledi.

Kilis

Sıcaklığın 38 derece ölçüldüğü Kilis'te serinlemek isteyenler havuzlarda, gölgelik alanlarla park ve bahçelerde zaman geçirdi.

Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge ve kapalı alanları tercih etti.

Kentin en kalabalık yerlerinden Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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