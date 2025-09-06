Filistin’e Destek İçin Basın Açıklaması

Şanlıurfa ve Kilis'te, Filistin ile Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

Şanlıurfa'daki Rabia Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla tekbir getirdi, Filistin'e destek sloganları attı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atila, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze'yi, "çocukların gülüşlerinin bombaların altında susturulduğu, annelerin gözyaşlarının sel olduğu kutlu bir şehir" olarak tanımladı.

Gazze'nin sadece bir coğrafya değil, ümmetin kalbi ve insanlığın vicdanı olduğunu ifade eden Atila, şöyle konuştu:

"Ama siyonist, barbar, işgalci İsrail terör şebekesi, bu kalbi yıllardır kuşatma altında tutuyor, ilaçsız bırakıyor, gıdasız bırakıyor, elektriksiz, susuz bırakıyor. Kardeşlerimiz, açlığa ve umutsuzluğa mahkum ediliyor. 15 yıl önce Mavi Marmara ile başlayan, Madleen gemisi ile devam eden sudaki intifada, küresel bir vaziyete dönüşmektedir. Bunun somut örneği Küresel Sumud Filosu'dur. Erdem ve vicdanın adı olan bu hareketin amacı, İsrail'in Gazze ablukasını deniz yoluyla kırmak, insani yardım ulaştırmak ve küresel vicdani desteği harekete geçirmektir."

Dua okunmasının ardından program sona erdi.

Kilis

Kilis Sivil Dayanışma Platformu tarafından Şehitler Parkı'nda düzenlenen programda da sloganlar atıldı, dua edildi.

Eğitim-Bir-Sen Kilis İl Başkanı Bekir Şen, Kilis'ten dünyaya seslendiklerini söyledi.

Gazze'de yapılanın soykırım olduğunu vurgulayan Şen, "Gazze'deki durum tahammül sınırlarını çoktan geride bırakmıştır. Gazze'de açıkça soykırım yapılırken, ablukayla Gazze halkı açlığa mahkum edilmekte ve uluslararası mekanizmalar bu durumu 'kıtlık' olarak isimlendirmektedir. Tüm dünyanın gözleri önünde cereyan eden soykırıma karşı hem uluslararası mekanizmalar hem de bölgesel güçler sessiz kalmaya devam ediyor. Şayet bu sessizlik kısa bir müddet daha devam edecek olursa tarihte eşine rastlanmamış toplu ölümler gerçekleşecek." dedi.

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.