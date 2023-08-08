Şanlıurfa ve Diyarbakır sınırında bulunan Karacadağ Bal Ormanı'nda yangın kontrol altına alındı
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Karacadağ bölgesinde bulunan Siverek, Viranşehir ve Diyarbakır sınırlarında bulunan bal ormanında gece geç saatlerinde çıkan yangın, sabah saatlerine doğru kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri ve bölge halkının müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Şanlıurfa ve Diyarbakır sınırında bulunan Karacadağ Bal Ormanı'nda gece çıkan yangın, sabah saatlerine doğru kontrol altına alındı.
Karacadağ bölgesinde bulunan Siverek, Viranşehir ve Diyarbakır sınırlarında bulunan bal ormanında gece geç saatlerinde öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı, yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangına bölge halkı ile askerler de müdahalede bulundu. Yapılan başarılı çalışma sonucunda yangın sabah saatlerine doğru kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. - ŞANLIURFA